Niners Chemnitz können auch Krimis gewinnen

Die Bundesligabasketballer haben in Bayreuth mit 102:86 gewonnen und sich damit den zwölften Saisonsieg geholt. Damit sollte der Klassenerhalt nun endgültig eingetütet sein. Eine Glanzleistung der Gäste war aber auch das Spiel in Oberfranken besonders in den ersten drei Vierteln nicht, wie in unserem Ticker nachzulesen ist.