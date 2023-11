Niners Chemnitz: Ungewohnte Freizeit für den Tabellenführer

Die Basketballer reiten auf einer mitterweile fast schon unheimlichen Erfolgswelle. Nach dem 13. Sieg in Folge gibt es jetzt erstmals seit Wochen eine echte Pause - wenngleich auch die recht kurz ist.

Was genau er machen wollte, wusste Jonas Richter am Freitagabend noch nicht. "Nach Leipzig fahren zu Freunden. Ansonsten einfach mal entspannen", sagte der Kapitän der Niners Chemnitz auf die Frage, was er denn mit dem freien Wochenende machen wolle. Er sagte das nach dem 85:75 gegen die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga. Er sagte...