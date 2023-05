Niners Chemnitz vor dem letzten Hauptrundenspiel: Das Rechnen hat ein Ende

Enttäuschung bei den Niners Chemnitz nach der 79:86-Niederlage am Freitagabend in Ludwigsburg. Sie bedankten sich bei den mitgereisten Fans, richteten den Blick aber auch schnell auf das nächste Spiel am Freitag in Heidelberg. Es wird ein Endspiel um den Einzug in die Playoffs. Foto: PIX-Sportfotos