Niners Chemnitz werden im ersten Playoff-Spiel von Bonn auseinandergenommen

In der Serie Best-of-Five liegen die Chemnitzer Basketballer nach dem 63:94 mit 0:1 nach Spielen zurück. Nur im zweiten Viertel boten sie dem Hauptrunden-Tabellenführer aus Bonn Paroli, kamen zur Halbzeitpause bis auf 33:38 heran. Dann aber machten die Gastgeber vor vollem Haus im Telekom Dome ernst, während sich die Niners beeindruckt zeigten und kaum noch etwas auf die Kette bekamen. Am Freitag folgt Spiel zwei, dann wieder in Bonn. Hier ist die erste Partie zum Nachlesen in unserem Ticker.