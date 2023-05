Niners-Trainer Pastore nach dem Playoff-Aus: "Ich übernehme die volle Verantwortung"

Der erste Dank ging an die Fans. "Wir wussten, dass wir heute zu sechst gegen fünf spielen müssen, um eine Chance zu haben. Die Fans waren unser sechster Mann. Was sie heute und in der ganzen Saison geleistet und wie sie uns auch in schlechten Phasen unterstützt haben - das war großartig", sagte Rodrigo Pastore, Cheftrainer der Niners Chemnitz, am...