Runningback Tim Hobus ist im Spiel gegen die Monarchs kaum zu bremsen.
Runningback Tim Hobus ist im Spiel gegen die Monarchs kaum zu bremsen. Bild: Steffen Thiele
Chemnitz
Party mit 700 Fans und Turnweltmeisterin: Chemnitz Crusaders sind erstmals Meister in der Oberliga
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem hart erkämpften 29:14-Sieg gegen den ärgsten Verfolger aus Dresden haben die American-Footballer den Titel geholt. Nun soll der Aufstieg in die 3. Liga gelingen.

Den bislang größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte konnten die Chemnitz Crusaders am späten Sonntagnachmittag gemeinsam mit 700 Fans auf dem Usti-Field, dem Sportplatz an der Straße Usti nad Labem, feiern. Durch den hart erkämpften 29:14-Sieg gegen die zweite Mannschaft der Dresden Monarchs ist den American-Football-Spielern aus Chemnitz...
