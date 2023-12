Premiere in der 2. Bundesliga wird für Chemnitzer PSV zur Lehrstunde

Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison ist das Hockeyteam erstmals in der Vereinsgeschichte in der 2. Hallen-Bundesliga an den Start gegangen. Trotz der 2:8-Niederlage gab es auch gute Momente.

Tanja Pöthe schirmt den Ball mit dem Rücken zur Gegenspielerin ab. Mit schneller Drehung sucht sie den Abschluss und versenkt den Ball im Toreck. Es ist das zwischenzeitliche 1:3 der Hockeyspielerinnen des Post SV Chemnitz gegen den Osternienburger HC - und des ist das erste Tor der Vereinsgeschichte in der 2. Hallenhockey-Bundesliga. Für die...