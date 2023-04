Raus mit Applaus: Chemcats beenden Saison mit Heimsieg

Im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga war die Hinspielniederlage in Göttingen am Ende zu hoch. Der 69:59-Sieg in Chemnitz reichte nicht für den Einzug in die nächste Runde. Nun geht es in die Planung der neuen Saison, bei der es noch viele offene Personalfragen gibt.

Der Applaus hat ganz sicher richtig gut getan. Gleich zwei Mal durften sich die Spielerinnen der Chemcats am vergangenen Wochenende beklatschen lassen, zwei Mal mussten sie sich allerdings auch knapp geschlagen geben. Den ersten lauten Beifall gab es am Samstagabend im "Kraftverkehr" bei der Sportlerehrung "Chemmy", wo die... Der Applaus hat ganz sicher richtig gut getan. Gleich zwei Mal durften sich die Spielerinnen der Chemcats am vergangenen Wochenende beklatschen lassen, zwei Mal mussten sie sich allerdings auch knapp geschlagen geben. Den ersten lauten Beifall gab es am Samstagabend im "Kraftverkehr" bei der Sportlerehrung "Chemmy", wo die...