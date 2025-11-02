Revanche geglückt: Floorfighters Chemnitz gewinnen Auswärtsspiel beim Double-Sieger in Weißenfels

In der vergangenen Saison gab es zwei ganz bittere Niederlagen gegen das Topteam aus Sachsen-Anhalt. Nun konnten die Bundesligafloorballer einen Sieg bejubeln. Das Frauenteam ging an selber Stelle unter.

Zweimal sind die Floorballer der Floorfighters Chemnitz in der vergangenen Saison dramatisch am UHC Weißenfels gescheitert. Zunächst im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, als die Fighters im entscheidenden Spiel fünf daheim vor 750 Zuschauern im Penaltyschießen verloren. Das Gleiche passierte im Halbfinale des Final Four im... Zweimal sind die Floorballer der Floorfighters Chemnitz in der vergangenen Saison dramatisch am UHC Weißenfels gescheitert. Zunächst im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, als die Fighters im entscheidenden Spiel fünf daheim vor 750 Zuschauern im Penaltyschießen verloren. Das Gleiche passierte im Halbfinale des Final Four im...