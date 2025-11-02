Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Felix Liebe (hier beim Torschuss) machte beim Sieg der Floorfighters in Weißenfels drei Tore. Bild: David Reich
Felix Liebe (hier beim Torschuss) machte beim Sieg der Floorfighters in Weißenfels drei Tore. Bild: David Reich
Chemnitz
Revanche geglückt: Floorfighters Chemnitz gewinnen Auswärtsspiel beim Double-Sieger in Weißenfels
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
In der vergangenen Saison gab es zwei ganz bittere Niederlagen gegen das Topteam aus Sachsen-Anhalt. Nun konnten die Bundesligafloorballer einen Sieg bejubeln. Das Frauenteam ging an selber Stelle unter.

Zweimal sind die Floorballer der Floorfighters Chemnitz in der vergangenen Saison dramatisch am UHC Weißenfels gescheitert. Zunächst im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, als die Fighters im entscheidenden Spiel fünf daheim vor 750 Zuschauern im Penaltyschießen verloren. Das Gleiche passierte im Halbfinale des Final Four im...
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
06.10.2025
3 min.
Erster Bundesligasieg für Chemnitzer Floor Fighters nach packendem Penalty-Krimi
Jubel bei den Damen der Floor Fighters: sie feiern ihren ersten Bundesligasieg.
Doppelerfolg für die Chemnitzer Floorballer: Sowohl die Herren als auch die Damen haben ihre Heimspiele gewonnen. Für die Damen war es ein ganz besonderer Sieg.
Paul Steinbach
22.09.2025
2 min.
Chemnitzer Floorballer legen klassischen Fehlstart hin: Noch kein Sieg nach drei Spielen
Enttäuschte Gesichter bei den Floor Fighters: In den ersten drei Spielen der neuen Saison haben sie noch keinen Sieg holen können.
Die Floor Fighters konnten in Schenefeld immerhin einen Punkt holen, verloren aber nach Verlängerung. Einen Tag später gab es in Hamburg die nächste Niederlage – und die Frauen zahlten ordentlich Lehrgeld.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel