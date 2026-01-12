MENÜ
Die Chemnitz Crashers um Torhüter Ondrej Kufa haben auch das zweite Duell gegen FASS Berlin verloren.
Die Chemnitz Crashers um Torhüter Ondrej Kufa haben auch das zweite Duell gegen FASS Berlin verloren.
Chemnitz
Revanche glückt nicht: Chemnitz Crashers verlieren auch das zweite Spiel binnen acht Tagen gegen FASS Berlin
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
In der Eishockey-Regionalliga konnten die Chemnitzer im Heimspiel noch eine Aufholjagd starten. In der Hauptstadt war es aber eine klare Nummer.

Die Chemnitz Crashers verlieren in der Eishockey-Regionalliga Ost immer mehr den Kontakt zum Spitzentrio. Nachdem sie im ersten Spiel des neuen Jahres am 3. Januar daheim gegen Spitzenreiter FASS Berlin noch knapp mit 7:8 verloren, dabei aber eine Aufholjagd gestartet hatten, gab es eine Woche später eine deutliche Niederlage. 0:3 unterlagen die...
