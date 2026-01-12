Revanche glückt nicht: Chemnitz Crashers verlieren auch das zweite Spiel binnen acht Tagen gegen FASS Berlin

Chemnitz
In der Eishockey-Regionalliga konnten die Chemnitzer im Heimspiel noch eine Aufholjagd starten. In der Hauptstadt war es aber eine klare Nummer.
Die Chemnitz Crashers verlieren in der Eishockey-Regionalliga Ost immer mehr den Kontakt zum Spitzentrio. Nachdem sie im ersten Spiel des neuen Jahres am 3. Januar daheim gegen Spitzenreiter FASS Berlin noch knapp mit 7:8 verloren, dabei aber eine Aufholjagd gestartet hatten, gab es eine Woche später eine deutliche Niederlage. 0:3 unterlagen die...
