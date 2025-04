Rodelkönigin Julia Taubitz wechselt für einen Abend die Sportart: „Ich nehme, was kommt“

Die Annabergerin gehört zu den prominenten Startern beim Promi Darts Masters am Samstag in Chemnitz. Erfahrung mit den Pfeilen hat sie gesammelt, indem sie in Hotels Spuren hinterließ.

Der Engländer Phil „The Power" Taylor gehört zu den bekanntesten Darts-Spielern überhaupt und ist mit 16 Weltmeistertiteln Rekordhalter in diesem Sport. Wenn sein Name über einer Darts-Veranstaltung steht und sogar sein Erscheinen angekündigt wird, dann lässt das die Herzen der Fans natürlich sofort schneller schlagen. Das Werbefoto zum...