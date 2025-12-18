Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte

Chemnitz
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Jetzt auch noch ein Atomkraftwerk. In den bisherigen 53 Jahren seines Lebens hat Alexander Kunze schon sehr viel erlebt. Der Triathlet aus Limbach-Oberfrohna war schon viermal beim berühmt-berüchtigten Ironman auf Hawaii am Start. Er verlor im November 2023 seine Ehefrau bei einem tragischen Autounfall vor dem Kino in Limbach. Er musste ein Jahr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.