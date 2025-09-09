Sachsenpokal: Vereinschefin zieht Traumlos für Chemnitzer Landesligafußballer

Lösbare Aufgaben für Erzgebirge Aue, FSV Zwickau und den Chemnitzer FC in der dritten Runde des Sachsenpokals. Einen Kracher gibt es in Leipzig. „Freie Presse“ hat die Stimmen zur Auslosung.

Ob die Mannschaft daheim in Rabenstein mit dieser Auslosung zufrieden sei, werde sie erst noch erfahren, sagte Isabell Hippe am Dienstagmittag im Fernsehstudio des Mitteldeutschen Rundfunks. Wenige Minuten zuvor hatte die Vereinschefin der SG Handwerk Rabenstein ihren Landesligafußballern ein Traumlos beschert: Im Oktober geht es daheim gegen... Ob die Mannschaft daheim in Rabenstein mit dieser Auslosung zufrieden sei, werde sie erst noch erfahren, sagte Isabell Hippe am Dienstagmittag im Fernsehstudio des Mitteldeutschen Rundfunks. Wenige Minuten zuvor hatte die Vereinschefin der SG Handwerk Rabenstein ihren Landesligafußballern ein Traumlos beschert: Im Oktober geht es daheim gegen...