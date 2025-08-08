Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch in dieser Saison kommt es in der Landesliga wieder zu dem Duell zwischen dem VfB Fortuna Chemnitz (hier mit Liam Lenz/li.) und Handwerk Rabenstein (hier mit Kim Leon Weigel/re.).
Auch in dieser Saison kommt es in der Landesliga wieder zu dem Duell zwischen dem VfB Fortuna Chemnitz (hier mit Liam Lenz/li.) und Handwerk Rabenstein (hier mit Kim Leon Weigel/re.). Bild: Isabell Hippe/Verein/Archiv
Chemnitz
Saisonstart in Fußball-Landesliga und Landesklasse: Das sind die Ambitionen der Chemnitzer Teams
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Wochenende starten die Chemnitzer Landesligateams in die neue Saison. Auch eine Etage tiefer geht es wieder los – unter anderem mit einem Neuling.

Es geht wieder los: In der Fußball-Landesliga rollt ab diesem Freitag wieder der Ball, eröffnet wird die Spielzeit 2025/26 vor den Toren Leipzigs mit der Begegnung des SSV Markranstädt und dem SV Lipsia 93 Eutritzsch. Die beiden Chemnitzer Vertreter starten dann am Sonntag in die neue Sachsenligasaison, beide bekommen es mit einem Aufsteiger zu...
