Saisonstart in Fußball-Landesliga und Landesklasse: Das sind die Ambitionen der Chemnitzer Teams

An diesem Wochenende starten die Chemnitzer Landesligateams in die neue Saison. Auch eine Etage tiefer geht es wieder los – unter anderem mit einem Neuling.

Es geht wieder los: In der Fußball-Landesliga rollt ab diesem Freitag wieder der Ball, eröffnet wird die Spielzeit 2025/26 vor den Toren Leipzigs mit der Begegnung des SSV Markranstädt und dem SV Lipsia 93 Eutritzsch. Die beiden Chemnitzer Vertreter starten dann am Sonntag in die neue Sachsenligasaison, beide bekommen es mit einem Aufsteiger zu...