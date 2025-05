Seit 15 Jahren mehr als nur ein Ort für Sportbegeisterte: wie die Boulderlounge Chemnitz so besonders wurde

Chalk liegt in der Luft: Die Kletterhalle in Chemnitz ist eine der speziellsten in ganz Deutschland. Sogar eine Olympiateilnehmerin hat hier ihre Karriere begonnen.

Wenn sich deine schmerzenden Finger in vier Metern Höhe an einen winzigen Griff krallen und du mit der Schwerkraft über die nächste Bewegung verhandelst, bist du vermutlich gerade beim Bouldern. Das ist Klettern in seiner kompaktesten Form - ohne Seil, es gibt nur dich und das Rätsel an der Wand. In Chemnitz hat sich dafür mit der...