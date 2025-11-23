Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eiche Reichenbrand (hier Denny Illgen gegen Oleksandr Velychko) gewann das Stadtderby gegen den VfB Fortuna II.
Eiche Reichenbrand (hier Denny Illgen gegen Oleksandr Velychko) gewann das Stadtderby gegen den VfB Fortuna II. Bild: Theodor Müller
Eiche Reichenbrand (hier Denny Illgen gegen Oleksandr Velychko) gewann das Stadtderby gegen den VfB Fortuna II.
Eiche Reichenbrand (hier Denny Illgen gegen Oleksandr Velychko) gewann das Stadtderby gegen den VfB Fortuna II. Bild: Theodor Müller
Chemnitz
Sieg im Chemnitzer Stadtderby: Fußballer des SV Eiche Reichenbrand reiten weiter auf der Erfolgswelle
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Landesklasse ist Eiche nun seit sieben Spielen ungeschlagen, während Gegner VfB Fortuna II weiter auf den ersten Sieg nach dem Aufstieg wartet. Eine Etage höher holt Spitzenreiter Rabenstein nur einen Punkt.

Vor zwei Monaten wäre das Chemnitzer Derby in der Fußball-Landesklasse als Duell zweier abstiegsbedrohter Teams durchgegangen. Doch bis zum 3:1 (2:1)-Erfolg von Eiche Reichenbrand am Sonntag über den VfB Fortuna II nahmen beide Mannschaften ganz unterschiedliche Wege. Sieger Eiche verlor in sieben Partien nicht mehr und gewann davon fünf. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
03.11.2025
4 min.
Fußballer von Eiche Reichenbrand besiegen den Heimfluch – Handwerk Rabenstein verliert erstmals zuhause
Mit einem verwandelten Strafstoß markierte Felix Kauerauf das 2:0 für Eiche Reichenbrand gegen Zwickau.
Die Chemnitzer Fußballer haben am Wochenende ein bisschen verkehrte Welt gespielt: Die Spitzenmannschaft der Landesliga war das einzige Team aus dem Quartett, das verloren hat.
Jens Zeidler
26.10.2025
3 min.
Im Schnee und bei der Zweitligareserve: VfB Fortuna Chemnitz II und Handwerk Rabenstein werden auswärts überrollt
Fortuna-Keeper Magnus Schüler musste in dieser Szene gegen Tim Müller vom VfB Schöneck Kopf und Kragen riskieren. Am Ende kassierte seine Mannschaft beim Spitzenreiter der Landesklasse West aber trotzdem eine hohe Niederlage.
In der Fußball-Landesklasse verlieren die Fortunen das Duell der ungleichen Aufsteiger deutlich. Rabenstein geht im Topspiel der Landesliga bei Dynamo Dresden II völlig unter.
Jens Zeidler
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
Mehr Artikel