Sieg im Chemnitzer Stadtderby: Fußballer des SV Eiche Reichenbrand reiten weiter auf der Erfolgswelle

In der Landesklasse ist Eiche nun seit sieben Spielen ungeschlagen, während Gegner VfB Fortuna II weiter auf den ersten Sieg nach dem Aufstieg wartet. Eine Etage höher holt Spitzenreiter Rabenstein nur einen Punkt.

Vor zwei Monaten wäre das Chemnitzer Derby in der Fußball-Landesklasse als Duell zweier abstiegsbedrohter Teams durchgegangen. Doch bis zum 3:1 (2:1)-Erfolg von Eiche Reichenbrand am Sonntag über den VfB Fortuna II nahmen beide Mannschaften ganz unterschiedliche Wege. Sieger Eiche verlor in sieben Partien nicht mehr und gewann davon fünf. Die...