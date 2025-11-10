Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Siegtreffer fällt 13 Sekunden vor dem Ende: Handballerinnen des HV Chemnitz holen im Derby gegen Meißen den dritten Saisonsieg

Chemnitz
Siegtreffer fällt 13 Sekunden vor dem Ende: Handballerinnen des HV Chemnitz holen im Derby gegen Meißen den dritten Saisonsieg
Von Knut Berger
In einem ausgeglichenen Regionalligaspiel konnten die Gastgeberinnen am Ende ein 31:30 bejubeln. Den entscheidenden Treffer machte eine erfahrene Spielerin kurz vor Schluss.

Caroline Rosiak hat in ihrer bisherigen Laufbahn für den HV Chemnitz viele Tore erzielt. Nun ist ein ganz wichtiger Treffer dazu gekommen. Im Regionalliga-Heimspiel gegen den VfL Meißen markierte die erfahrene Spielerin 13 Sekunden vor dem Abpfiff das entscheidende Tor zum 31:30 (16:17)-Sieg der Chemnitzer Handballerinnen. Die Siegtorschützin,...
