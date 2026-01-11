Souverän (fast) bis zum Schluss: Chemcats schlagen Eimsbütteler TV

Die Chemnitzer Zweitliga-Basketballerinnen haben gegen die Gäste aus Hamburg mit 87:75 gewonnen. Einen Wermutstropfen hat der Heimsieg allerdings.

Die Schlusssirene war kaum ertönt, da hatte am Samstagabend Mika Scheidemann, der Cheftrainer der Chemcats, schon das Spielprotokoll in der Hand, analysierte die Daten und nickte zustimmend. „Mit dieser Leistung kann ich zufrieden sein“, sagte der Trainer. Die Chemnitzer Basketballerinnen bezwangen zuvor den Eimsbütteler TV mit 87:75 und...