Spektakel im Sattel: Womit der Große Preis von Sachsen tausende Pferdefans begeistert hat

Zahlreiche Wettbewerbe, 400 Pferde, Turnübungen im Sattel – die Chemnitzer Messe war am Wochenende ein riesiger Pferdehof. Aus dem Stall muss aber schnell wieder ein Spielfeld werden.

Noch immer zieht Stallgeruch durch die Messe Chemnitz. Hier stand bis zum Sonntag alles unter dem Zeichen des Reit-Events „Großer Preis von Sachsen“. Es war die 22. Auflage der hochkarätigen Großveranstaltung. Auch wenn die Zeitmesser längst abgebaut sind, beginnt für die tatkräftigen Helfer nun ein Wettlauf mit der Zeit. Da, wo eben...