Spiel des Jahres für die Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein: „Freie Presse“ tickert das Pokalduell gegen den FSV Zwickau

Der Sportpark ist vorbereitet und ausverkauft: Am Sonntagnachmittag trifft der Sechsligist aus Chemnitz auf den Regionalligavertreter. Wir sind dabei und schreiben über das Spiel und alles, was rundherum passiert.

Chemnitz. Nein, wir können nicht nur Basketball. Unser Liveticker zu den Spielen der Niners Chemnitz hat eine feste Fangemeinde, weil es dort nicht nur um das Spielgeschehen geht. Auch der eine oder andere Gag wird eingebaut. An diesem Sonntag nun wollen wir unter Beweis stellen: Wir können auch Fußball. Unser bewährtes Team wird sich ab 13.30 Uhr aus dem Sportpark im Chemnitzer Stadtteil Rabenstein melden, wo die dritte Runde im Sachsenpokal ansteht.

Drittligist FC Erzgebirge Aue (7:1 in Panitzsch/Borsdorf) und Viertligist Chemnitzer FC (3:0 in Annaberg) haben ihre Pflichtaufgaben in dieser Runde bereits erfüllt, allerdings hatten sie auch keinen Landesligaspitzenreiter vor der Brust. Der FSV Zwickau aber schon. Für dessen Trainer Rico Schmitt ist das Pokalspiel ein Heimspiel, er stammt aus Chemnitz. Und er warnte im Vorfeld davor, den Gegner zu unterschätzen.

Die Rabensteiner ihrerseits haben richtig Bock auf das erste große Pokalspiel auf dem eigenen Platz. Seit Tagen wurde alles vorbereitet, seit gestern sind alle 1200 Tickets weg. In diesem Sinne: Bis heute Nachmittag, wenn es heißt: „Sport frei und herzlich willkommen im Liveticker aus dem Sportpark in Rabenstein!“