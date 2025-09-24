Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein treffen in der dritten Runde des Landespokals auf Regionalligist FSV Zwickau.
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein treffen in der dritten Runde des Landespokals auf Regionalligist FSV Zwickau. Bild: Isabell Hippe
Chemnitz
Spielort für Sachsenpokal-Duell zwischen Handwerk Rabenstein und dem FSV Zwickau steht fest
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Auslosung der dritten Runde war zunächst nicht klar, ob die Chemnitzer Landesligafußballer auf dem eigenen Platz spielen oder erneut das Heimrecht abgeben müssen. Nun gehen es beide Vereine pragmatisch an.

Zweimal schon mussten die Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein schweren Herzens auf Heimspiele vor großer Kulisse verzichten. Als sie im Landespokal die Leipziger Mannschaften von Chemie und Lok zugelost bekommen hatten, konnte jeweils kein passendes Sicherheitskonzept für den Rabensteiner Sportpark erstellt werden, beide Male...
