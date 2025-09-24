Spielort für Sachsenpokal-Duell zwischen Handwerk Rabenstein und dem FSV Zwickau steht fest

Nach der Auslosung der dritten Runde war zunächst nicht klar, ob die Chemnitzer Landesligafußballer auf dem eigenen Platz spielen oder erneut das Heimrecht abgeben müssen. Nun gehen es beide Vereine pragmatisch an.

Zweimal schon mussten die Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein schweren Herzens auf Heimspiele vor großer Kulisse verzichten. Als sie im Landespokal die Leipziger Mannschaften von Chemie und Lok zugelost bekommen hatten, konnte jeweils kein passendes Sicherheitskonzept für den Rabensteiner Sportpark erstellt werden, beide Male...