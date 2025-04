Eines der berühmtesten Fotos von Jan Ullrich: 1997, im Jahr seines Tour-de-France-Sieges, quält er sich den legendären Anstieg nach Alpe d‘Huez hinauf. Ganz so anstrengend wird seine Fahrt von Usti nad Labem nach Chemnitz im September dieses Jahres wohl aber nicht werden. Bild: imago images/Bürhaus

Chemnitz 20.03.2025

Sportstar in der Kulturhauptstadt: Radsportlegende Jan Ullrich will mit dem European Peace Ride in Chemnitz einfahren

Paukenschlag bei der Neuauflage der Internationalen Friedensfahrt: Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger soll das Peleton auf der letzten Etappe von Tschechien nach Sachsen begleiten. Mit Jens Voigt, Hanka Kupfernagel oder Marcus Burghardt waren in den vergangenen Jahren schon einige prominente Namen aus dem Radsport dabei, wenn der European Peace Ride (EPR) durch die Nachbarländer Deutschlands in Richtung Chemnitz gerollt ist. In diesem Jahr aber wird auch der wohl bekannteste Radprofi der vergangenen Jahrzehnte im...

