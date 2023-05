Tickets und Termine: Wie es bei den Niners in den Playoffs weitergeht

So mancher Anhänger der Niners Chemnitz hat am frühen Sonntagabend mal eben seine Planungen für die kommenden Tage über den Haufen werfen müssen. Denn noch vor zwei Wochen hatte niemand ernsthaft daran geglaubt, dass es die Chemnitzer Basketballer noch in die Playoffs der Bundesliga schaffen würden. Haben sie aber doch. Und so wird der "Männertag"...