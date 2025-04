Traum vom Double platzt hochdramatisch: Floor Fighters Chemnitz verlieren Halbfinalserie um die Deutsche Meisterschaft

Wer seinen Puls zu niedrig findet, sollte mal zum Floorball gehen. In dieser rasanten Sportart ist die Halbfinalserie um die Meisterschaft zwischen Chemnitz und Weißenfels zu einem Krimi geworden.

Chemnitz. Es konnte nur ein Krimi werden. Und es wurde einer. Was für einer. Nach vier verrückten und spannenden Spielen in der Halbfinalserie um die Deutsche Meisterschaft im Floorball hatte es zwischen den Floor Fighters aus Chemnitz und dem UHC Weißenfels 2:2 nach Siegen gestanden. Das fünfte Spiel musste also entscheiden, wer in die Finalserie einzieht, in der es ab dem kommenden Wochenende gegen den MFBC Leipzig geht. Vor mehr als 700 begeisterten Fans (darunter etwa 60 aus Weißenfels) in der Richard-Hartmann-Halle lieferten sich beide Teams einen grandiosen Fight, den am Ende das glücklichere Team im Penaltyschießen gewann. Und das kommt aus Weißenfels. Für Chemnitz ist damit der Traum vom Doublegewinn geplatzt. Im Mai können die Fighters aber immerhin den Pokal verteidigen. Sie stehen im Final Four.

Fighters starten nicht gut ins Spiel

Die Gastgeber erwischten keinen guten Start, wirkten nervös und machten Fehler. Während bei den Chemnitzern offensiv nicht viel klappte, nutzen die Gäste aus Weißenfels ihre Lücken konsequent, führten nach knapp 13 Minuten mit 2:0. Lukas Thieme im Tor der Gastgeber verhinderte mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand. Seine Vorderleute kämpften sich dann zurück ins Spiel und kamen kurz vor dem Ende des ersten Drittels zum Anschlusstreffer durch Valentin Müller.

Im zweiten Drittel geht die Post ab

In den zweiten Abschnitt starteten die Gastgeber mit einer ganz anderen Energie, zunächst konnten sie ihre Chancen aber nicht nutzen - auch, weil der Weißenfelser Torhüter immer wieder stark parierte. Im Überzahlspiel fiel dann endlich der Ausgleichstreffer durch Matias Kyykoski. Und dann ging die Post ab. Weißenfels antwortete sofort mit der erneuten Gästeführung, die Leevi Väänänen nach einem schönen Spielzug wieder egalisierte. Jetzt ließen die Chemnitzer wieder einige gute Chancen liegen, die Gäste trafen eiskalt und gingen auf 5:3 weg. Doch wieder machten die Floor Fighters ihrem Vereinsnamen alle Ehre und kämpften sich zurück. Erneut Leevi Väänänen traf zum 4:5, Torjäger Juho Kivinen traf fünf Sekunden vor Ende des zweiten Dittels zum 5:5.

Spannende Serie gipfelt in Penaltyschießen

Die letzten 20 Minuten wurden zur Nervenschlacht für Spieler und Fans. Keine Mannschaft wollte den entscheidenden Fehler machen, keiner ging zu sehr ins Risiko. Und so fielen keine Tore. Auch, weil Lukas Thieme in den letzten Sekunden zwei Bälle hielt. Die Entscheidung wurde vertagt - es gab Verlängerung. Auch dort blieb es dramatisch und zeitweise so spannend, dass die Fans gar nicht mehr klatschen konnten. Sie brauchten ihre Hände, um an den Fingernägeln zu kauen. Es saß niemand mehr. Und es fielen in den zehn Extra-Minuten auch keine Tore. Wie anders also konnte diese dramatische Serie enden, als in einem Penaltyschießen?

In dem sah man alles Schützen an, wie abgekämpft sie nach zwei Stunden Drama waren. Die besseren Nerven - und einen starken Keeper - hatten schließlich die Gäste. Während sie den Einzug in die Finalserie feierten, wurden die Floor Fighters von ihren Fans für eine bislang schon starke Saison in der Bundesliga gefeiert. Im Pokal haben sie ja noch etwas vor.