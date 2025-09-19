Treffsicher in die deutsche Spitze: Junge Bogenschützen aus Chemnitz auf Rekordjagd bei den Deutschen Meisterschaften

Der Nachwuchs der Rabensteiner Chembows hat bei den Deutschen Titelkämpfen im bayrischen Dinkelscherben abgeräumt. Sogar ein neuer Rekord wurde aufgestellt.

Es klimperte ordentlich, als einige der Junioren vom Bogensportclub Chemnitz-Rabenstein, auch „Chembows“ genannt, in dieser Woche im Sportpark Rabenstein eintrafen. Sie hatten ihre Medaillen von der Deutschen Meisterschaft in Dinkelscherben mitgebracht und waren noch ganz geplättet von ihrem souveränen Abschneiden. Elf Jugendliche waren nach...