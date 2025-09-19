Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Treffsicher in die deutsche Spitze: Junge Bogenschützen aus Chemnitz auf Rekordjagd bei den Deutschen Meisterschaften

Alice Straube, Alina-Sophie Krause, Paul Werner und Dennis Reimann (v.li.) räumten bei den Deutschen Meisterschaften ab.
Alice Straube, Alina-Sophie Krause, Paul Werner und Dennis Reimann (v.li.) räumten bei den Deutschen Meisterschaften ab. Bild: Peggy Schellenberger
Alice Straube, Alina-Sophie Krause, Paul Werner und Dennis Reimann (v.li.) räumten bei den Deutschen Meisterschaften ab.
Alice Straube, Alina-Sophie Krause, Paul Werner und Dennis Reimann (v.li.) räumten bei den Deutschen Meisterschaften ab. Bild: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Treffsicher in die deutsche Spitze: Junge Bogenschützen aus Chemnitz auf Rekordjagd bei den Deutschen Meisterschaften
Von Peggy Schellenberger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nachwuchs der Rabensteiner Chembows hat bei den Deutschen Titelkämpfen im bayrischen Dinkelscherben abgeräumt. Sogar ein neuer Rekord wurde aufgestellt.

Es klimperte ordentlich, als einige der Junioren vom Bogensportclub Chemnitz-Rabenstein, auch „Chembows“ genannt, in dieser Woche im Sportpark Rabenstein eintrafen. Sie hatten ihre Medaillen von der Deutschen Meisterschaft in Dinkelscherben mitgebracht und waren noch ganz geplättet von ihrem souveränen Abschneiden. Elf Jugendliche waren nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
17.09.2025
3 min.
Tempo und Treffsicherheit: Wildenfelser Nachwuchstalent misst sich bei der Deutschen Meisterschaft einer ungewöhnlichen Sportart
Im Bogenlauf hat Perry Kunz seine Leidenschaft gefunden.
Perry Kunz sportliche Leidenschaft gilt dem Bogenlauf. Wie es dazu kam und welche Erfolge er in der Vergangenheit schon feiern konnte.
Lukas Strechel
15:30 Uhr
2 min.
Plauener Bogenschützin wird Fünfte bei der Deutschen Meisterschaft
Elisabeth Hetzer bei der Deutschen Meisterschaft in Aktion.
Für Elisabeth Hetzer waren die nationalen Titelkämpfe im bayrischen Dinkelscherben der Saisonhöhepunkt. Aus ihrem Plan, am zweiten Wettkampftag in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen, wurde aus kuriosem Grund nichts.
Thomas Höhn
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
Mehr Artikel