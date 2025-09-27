Treffsicher mit Rad – Weltelite trifft sich in Chemnitz

Beim Radballweltcup am 11. Oktober trifft sich die Crème de la Crème dieses Sports in der Chemnitzer Sachsenhalle. Claudius Dörffel, selbst eine Radballlegende und Chef des ausrichtenden Vereins, ist schon ganz aufgeregt.

Am 11. Oktober wird in der Sachsenhalle im Chemnitzer Heckertgebiet scharf geschossen. Nicht mit Kugeln, sondern mit Bällen. Und abgefeuert werden die nicht mit Hand, Fuß oder einem Schläger, sondern mit Fahrrädern. Zum vierten Mal richtet der Hallenradsportverein Chemnitz einen Radballweltcup aus. Es ist der fünfte von inklusive Finalturnier...