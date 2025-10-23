Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen

Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.

Ziemlich nass ging es in dieser Woche auf der 400-Meter-Bahn im Jutta-Müller-Eissportzentrum zu. Mit viel Wasser aus der Eismaschine begann die Vorbereitung der Wintersaison auf dem Eisoval, am Sonntag folgt die offizielle Eröffnung für alle Hobbyläufer. Beim Eisschnelllauf-Club Chemnitz (ECC) fiebert man eher auf den Montag hin, wenn die...