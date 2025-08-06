Turn-Trainerin Gabriele Frehse erlebt zum Karriereausklang eine Premiere

Bis zur WM im Herbst trägt die Chemnitzerin in Österreich noch Verantwortung für die Auswahlturnerinnen. Mit denen freute sie sich jetzt über einen ganz besonderen Höhepunkt.

Die Freude über die Ergebnisse der Turnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf bei der Deutschen Meisterschaft am Wochenende in Dresden, sie dürfte auch bei Gabriele Frehse groß gewesen sein. Immerhin ist die langjährige Trainerin des Bundesstützpunktes bis heute Geschäftsführerin des Vereins. Von 15 Medaillen der fünf Entscheidungen im...