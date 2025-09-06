Über 1000 Sportler formieren Abschluss-Choreographie von „Sports United“

Chemnitz
Es war der Tag des Sports, über 40 Vereine der Stadt konnten vor dem Stadion ihre Angebote präsentieren. Drinnen hingen derweil die Schals von über 600 Teams aus ganz Europa. Was wird jetzt damit?
Es ist immer etwas Besonderes, wenn die Teilnehmer der Aktivtouren der „Sports United“ zum Abschluss ins Stadion einlaufen. Dieses Mal formierten die 1000 Teilnehmer ein großes C. In der Mitte entfalteten 20 Tänzerinnen lotusartig die Europaflagge. Gänsehaut-Feeling.
