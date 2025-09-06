Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zur Abschluss-Show ließen Tänzerinnen von Passion-Life eine Europa-Fahne entstehen.
Zur Abschluss-Show ließen Tänzerinnen von Passion-Life eine Europa-Fahne entstehen.
Chemnitz
Über 1000 Sportler formieren Abschluss-Choreographie von „Sports United“
Redakteur
Von Christian Mathea
Es war der Tag des Sports, über 40 Vereine der Stadt konnten vor dem Stadion ihre Angebote präsentieren. Drinnen hingen derweil die Schals von über 600 Teams aus ganz Europa. Was wird jetzt damit?

Es ist immer etwas Besonderes, wenn die Teilnehmer der Aktivtouren der „Sports United“ zum Abschluss ins Stadion einlaufen. Dieses Mal formierten die 1000 Teilnehmer ein großes C. In der Mitte entfalteten 20 Tänzerinnen lotusartig die Europaflagge. Gänsehaut-Feeling.
