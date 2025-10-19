Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unterschiedliche Gefühlswelten bei Chemnitzer Fußballern in der Landesliga: Handwerk Rabenstein bleibt oben, der VfB Fortuna unten drin

Die Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein um Ruben Neubauer (Mitte) und Kim Leon Weigel (links) gewannen gegen Thalheim. Bild: Isabell Hippe
Unterschiedliche Gefühlswelten bei Chemnitzer Fußballern in der Landesliga: Handwerk Rabenstein bleibt oben, der VfB Fortuna unten drin
Von Jens Zeidler
Nach dem Highlight-Spiel gegen den FSV Zwickau haben die Rabensteiner gut in den Ligaalltag zurückgefunden und gegen Thalheim gewonnen. Eine Etage tiefer gab es zwei Unentschieden für Chemnitzer Teams.

Handwerk Rabenstein bleibt in der Fußball-Landesliga das Maß der Dinge. Im heimischen Stadion am Harthweg wurde mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über Thalheim die Tabellenführung im sächsischen Oberhaus verteidigt. Nico Bazans frühes Tor sorgte für Ruhe in den Gastgeberreihen (10.). In Sicherheit konnte man sich aber nicht wiegen. Nick Naumann...
