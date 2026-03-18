VfB Fortuna Chemnitz: Unter neuem Licht gegen den Chemnitzer FC

Für die Einweihung der neuen Flutlichtanlage hat sich der Fußball-Sachsenligist den CFC eingeladen. Ab Mai soll einen weiteren Platz zur Verfügung stehen. Sportlich droht im Jahr des 125-jährigen Bestehens ein Doppelabstieg.

Erst die Pflicht, dann die Kür. Bei Fußball-Landesligist VfB Fortuna Chemnitz ist die Vorfreude auf kommende Woche groß. Dann ist am 25. März ist Regionalligist Chemnitzer FC auf dem Kunstrasenplatz an der Beyerstraße zu Gast. Zu feiern gibt es für die Fortuna gleich mehrere Anlässe. Zum einen besteht der Verein seit 125 Jahren. Und zum... Erst die Pflicht, dann die Kür. Bei Fußball-Landesligist VfB Fortuna Chemnitz ist die Vorfreude auf kommende Woche groß. Dann ist am 25. März ist Regionalligist Chemnitzer FC auf dem Kunstrasenplatz an der Beyerstraße zu Gast. Zu feiern gibt es für die Fortuna gleich mehrere Anlässe. Zum einen besteht der Verein seit 125 Jahren. Und zum...