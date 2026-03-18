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Unter ihrem neuen Flutlicht haben die Spieler des VfB Fortuna Chemnitz bereits trainiert. Gegen den CFC in einer Woche wird die Anlage offiziell eingeweiht.
Unter ihrem neuen Flutlicht haben die Spieler des VfB Fortuna Chemnitz bereits trainiert. Gegen den CFC in einer Woche wird die Anlage offiziell eingeweiht. Foto: Tom Schirmeister
Unter ihrem neuen Flutlicht haben die Spieler des VfB Fortuna Chemnitz bereits trainiert. Gegen den CFC in einer Woche wird die Anlage offiziell eingeweiht.
Unter ihrem neuen Flutlicht haben die Spieler des VfB Fortuna Chemnitz bereits trainiert. Gegen den CFC in einer Woche wird die Anlage offiziell eingeweiht. Foto: Tom Schirmeister
Chemnitz
VfB Fortuna Chemnitz: Unter neuem Licht gegen den Chemnitzer FC
Redakteur
Von Torsten Ewers
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Für die Einweihung der neuen Flutlichtanlage hat sich der Fußball-Sachsenligist den CFC eingeladen. Ab Mai soll einen weiteren Platz zur Verfügung stehen. Sportlich droht im Jahr des 125-jährigen Bestehens ein Doppelabstieg.

Erst die Pflicht, dann die Kür. Bei Fußball-Landesligist VfB Fortuna Chemnitz ist die Vorfreude auf kommende Woche groß. Dann ist am 25. März ist Regionalligist Chemnitzer FC auf dem Kunstrasenplatz an der Beyerstraße zu Gast. Zu feiern gibt es für die Fortuna gleich mehrere Anlässe. Zum einen besteht der Verein seit 125 Jahren. Und zum...
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