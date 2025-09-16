Volleyballerinnen des Chemnitzer VV starten mit zwei Ostderbys ins Abenteuer 3. Liga

Chemnitz
Nach langen Beratungen hatte sich der Verein dazu entschieden, den Aufstieg zu wagen. Nun wird es ernst, die Saison geht los – und das trotz einiger Sorgen mit viel Optimismus.
Zum Eingewöhnen in der neuen Liga geht es gegen alte Bekannte: Mit einem Auswärtsspiel beim VSV Jena starten die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV (CVV) am Samstag in die Saison in der 3. Liga Ost. Eine Woche später ist Heimspiel gegen den Dresdner SSV. Beide Mannschaften kennen die Chemnitzerinnen noch aus den vergangenen Spielzeiten in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.