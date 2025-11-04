Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Vom Lokführer, der zum Fußballgucken auf Pappeln kletterte: Chemnitzer Sport-Urgestein Rainer Streller feiert 90. Geburtstag

Rainer Streller ist bekennender Anhänger des Chemnitzer FC und hat alle Höhen und Tiefen miterlebt.
Rainer Streller ist bekennender Anhänger des Chemnitzer FC und hat alle Höhen und Tiefen miterlebt. Bild: Peggy Schellenberger
Rainer Streller ist bekennender Anhänger des Chemnitzer FC und hat alle Höhen und Tiefen miterlebt.
Rainer Streller ist bekennender Anhänger des Chemnitzer FC und hat alle Höhen und Tiefen miterlebt. Bild: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Vom Lokführer, der zum Fußballgucken auf Pappeln kletterte: Chemnitzer Sport-Urgestein Rainer Streller feiert 90. Geburtstag
Von Peggy Schellenberger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er war Spieler, Funktionär und ist leidenschaftlicher Fan des Chemnitzer FC: In der Fußballszene der Stadt hat Rainer Streller seine Spuren hinterlassen. Zum Jubiläum stand das Handy nicht mehr still.

„Ich hatte es geahnt. Mein Handy hat den ganzen Tag fast ununterbrochen geklingelt. Für die Beantwortung der Nachrichten brauche ich noch eine Weile“, blickt Rainer Streller auf sein Smartphone. Der langjährige Sportfunktionär feierte vergangene Woche seinen 90. Geburtstag und hatte zum lockeren Empfang eingeladen. Gekommen waren ehemalige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
2 min.
Chemnitzer FC beendet Sieglos-Serie gegen Hertha Zehlendorf
CFC- Kapitän Tobias Müller (3.v.l.) versucht, sich gegen Nathan Wicht (4.v.l.) durchzusetzen.
Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost Hertha Zehlendorf 2:1 (1:1) bezwungen und damit den fünften Saisonsieg eingefahren.
Knut Berger
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
12.10.2025
2 min.
Spiel des Jahres für die Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein: „Freie Presse“ tickert das Pokalduell gegen den FSV Zwickau
Am Sonntagnachmittag trifft Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein auf Regionalligist FSV Zwickau.
Der Sportpark ist vorbereitet und ausverkauft: Am Sonntagnachmittag trifft der Sechsligist aus Chemnitz auf den Regionalligavertreter. Wir sind dabei und schreiben über das Spiel und alles, was rundherum passiert.
Thomas Reibetanz
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel