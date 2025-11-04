Vom Lokführer, der zum Fußballgucken auf Pappeln kletterte: Chemnitzer Sport-Urgestein Rainer Streller feiert 90. Geburtstag

Chemnitz
Er war Spieler, Funktionär und ist leidenschaftlicher Fan des Chemnitzer FC: In der Fußballszene der Stadt hat Rainer Streller seine Spuren hinterlassen. Zum Jubiläum stand das Handy nicht mehr still.
„Ich hatte es geahnt. Mein Handy hat den ganzen Tag fast ununterbrochen geklingelt. Für die Beantwortung der Nachrichten brauche ich noch eine Weile“, blickt Rainer Streller auf sein Smartphone. Der langjährige Sportfunktionär feierte vergangene Woche seinen 90. Geburtstag und hatte zum lockeren Empfang eingeladen. Gekommen waren ehemalige...
