Vor dem letzten Heimspiel des Jahres: Kapitänin sieht die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats trotz Aufs und Abs auf Kurs

Lilly Küppers gehört mit ihren 21 Jahren schon zu den Führungsspielerinnen bei den Chemnitzerinnen. Für die letzten beiden Spiele vor der Weihnachtspause gibt sie ein klares Ziel aus.

Ob das die eine Etage höher spielenden Basketballer aus der gleichen Stadt auch so mitmachen würden? Wohl eher nicht. Während die Profis der Niners Chemnitz zu Auswärtsspielen in der Bundesliga nämlich stets einen Tag eher anreisen, um am Spieltag ausgeruht zu sein, haben die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats Chemnitz in den vergangenen... Ob das die eine Etage höher spielenden Basketballer aus der gleichen Stadt auch so mitmachen würden? Wohl eher nicht. Während die Profis der Niners Chemnitz zu Auswärtsspielen in der Bundesliga nämlich stets einen Tag eher anreisen, um am Spieltag ausgeruht zu sein, haben die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats Chemnitz in den vergangenen...