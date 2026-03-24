Vor einem Jahr hat sie noch gegen Männer geschmettert: Chemnitzer Volleyballerin rockt mit ihrem Team die 3. Liga

Der CVV steht als Aufsteiger auf Rang vier in der dritthöchsten Spielklasse. Mittendrin ist mit Sonja Witte eine Angreiferin, die in der vergangenen Saison noch in der untersten Liga aktiv war.

Am Samstag soll gefeiert werden. Dann bestreiten die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV ihr letztes Spiel in einer Saison, die schon jetzt als großer Erfolg eingeordnet werden kann. Als Aufsteiger in die 3. Liga belegt die Mannschaft von Trainerin Josephine Brandt derzeit Tabellenplatz vier. Mit einem Sieg gegen den VSV Jena (18 Uhr in der... Am Samstag soll gefeiert werden. Dann bestreiten die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV ihr letztes Spiel in einer Saison, die schon jetzt als großer Erfolg eingeordnet werden kann. Als Aufsteiger in die 3. Liga belegt die Mannschaft von Trainerin Josephine Brandt derzeit Tabellenplatz vier. Mit einem Sieg gegen den VSV Jena (18 Uhr in der...