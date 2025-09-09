Warum die Vereinschefin von Handwerk Rabenstein Knallerspiele aus einer Salatschüssel ziehen durfte

Chemnitz
Isabell Hippe aus Chemnitz war „Losfee“ bei der Auslosung der dritten Runde im Sachsenpokal und bescherte sich selbst einen dicken Brocken. Auch für die Stadt Leipzig gab es von ihr eine schöne Bescherung.
Nur die Vereinskollegen waren eingeweiht. Zu viel Rummel wollte Isabell Hippe nämlich nicht haben vor ihrem Auftritt beim Mitteldeutschen Rundfunk am vergangenen Dienstag in Leipzig. Die Vereinschefin der SG Handwerk Rabenstein war als „Losfee“ dabei, als die dritte Runde des Sachsenpokals ausgelost wurde. „Ich wollte nicht, dass es zu...
