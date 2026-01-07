Warum ein Chemnitzer nicht mehr ungestört durch eine japanische Millionenmetropole laufen kann

Chemnitz
Basketballtrainer Torsten Loibl hat in Asien längst eine zweite Heimat gefunden – und ist dort im Sommer in ein neues Abenteuer gestartet. Das lief so gut an, dass er einen Rekord aufstellen konnte.
Um den Chemnitzer Weihnachtsmarkt mit der japanischen Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole Sapporo zu vergleichen, braucht es schon viel Fantasie. Torsten Loibl aber nutzt genau diesen Vergleich, um zu erzählen, wie sein Leben gerade so abläuft. Früher, in den 2000er-Jahren, war er als Cheftrainer beim damaligen Basketball-Zweitligisten Niners...
