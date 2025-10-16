„Was früher mein Joint war, sind jetzt meine Klimmzüge“ – wie Sport gegen Suchtdruck hilft

Ein junger Mann zieht nach Chemnitz, um der Drogensucht zu entkommen. Sport spielt für ihn dabei eine besondere Rolle. Christian erzählt, wie er den Absprung geschafft hat.

Abseits des Stadions an der Gellertstraße, der Messe oder der Hartmannhalle findet Sport in Chemnitz an viel mehr Stellen statt, als die Sportseiten der Presse imstande sind abzudecken. Eigentlich kommt er ständig, überall und in den verschiedensten Formen vor. Sport ist vielfältig. Und für einige spielt er eine entscheidende Rolle – so...