Turnerin Jesenia Schäfer (Mitte) wird am Samstag in der Richard-Hartmann-Halle beim „Tanz der Amazonen“ im Stück „Gaukler, Hühner, Bauernspaß“ auftreten. Sie probte dafür mit ihren Vereinskolleginnen in der Altendorfer Sporthalle.
Siegerehrung nach dem Sprung-Finale bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden im Sommer dieses Jahres: Jesenia Schäfer (Mitte) siegte vor Vereinskollegin Karina Schönmaier (links) und Mia Reimann vom TSV Jetzendorf.
Jesenia Schäfer beim Sprung.
Sophie Scheder beim Finale am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Rio 2016. Hier holte sie die Bronzemedaille.
Chemnitz
Weihnachtsschauturnen in Chemnitz verspricht meisterliche Vorführungen und emotionale Momente
Von Peggy Schellenberger
Mit Jesenia Schäfer ist am Samstag in der Hartmannhalle eine junge Turnerin dabei, die ein unglaubliches Jahr erlebte. Zudem wird eine international erfolgreiche Vereinskollegin verabschiedet.

In der Sporthalle des Turn- und Sportvereins (TuS) Chemnitz-Altendorf wird getanzt, gehüpft und an Choreografien gefeilt. Noch wenige Tage sind Zeit, denn schon an diesem Samstag findet ab 15 Uhr das große Schauturnen in der Richard-Hartmann-Halle statt. Bereits der erste Teil der Veranstaltung wird dabei ein Hochkaräter. Die Turnerinnen des...
