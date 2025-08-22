Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lilly Oswald ist neu bei den Chemcats.
Lilly Oswald ist neu bei den Chemcats. Bild: Alexander Trienitz
Lilly Oswald ist neu bei den Chemcats.
Lilly Oswald ist neu bei den Chemcats. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Wie die Basketballer der Niners Chemnitz dem Frauenteam der Chemcats zu ihrem einzigen Neuzugang verholfen haben
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zweitligafrauen sind in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Mit vielen bekannten Gesichtern und vielen jungen Talenten. Eine Spielerin ist neu dabei – und wegen ihres Freundes in der Stadt.

Dass Kostja Mushidi seit dieser Saison für die Niners Chemnitz spielt, hat auch Auswirkungen auf den zweiten großen Basketballverein der Stadt: Die Chemcats, bei denen Mädchen und Frauen auf Korbjagd gehen, haben ihren Kader für die neue Saison nämlich kaum verändert. Nur einen Neuzugang gibt es zu vermelden: Lilly Oswald. Und das ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
30.06.2025
3 min.
Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz setzen noch mehr auf den eigenen Nachwuchs
Zwei wichtige Säulen im Team der Chemcats: Trainer Mika Scheidemann und die erfahrene Spielerin Lucile Peroche.
Der Club sieht sich als Ausbildungsverein und will diesen Weg konsequent fortführen. Die kommende Saison wird deshalb wohl schwer - obwohl der Kern der alten Mannschaft bleibt.
Thomas Reibetanz
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
09.07.2025
4 min.
Ein Stamm-Spieler für die Niners: Mit Kostja Mushidi trainiert der erste Neuzugang bereits in Chemnitz mit
Der erste Neuzugang der Niners, der bereits in Chemnitz trainiert: Kostja Mushidi ist von der BG Göttingen nach Sachsen gekommen.
Seit Anfang dieser Woche halten sich die deutschen Spieler, die bisher bei den Basketballern sicher unter Vertrag stehen, bei einem Sommercamp fit. Mushidi kommt sogar mit Verstärkung nach Sachsen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel