Wie die Basketballer der Niners Chemnitz dem Frauenteam der Chemcats zu ihrem einzigen Neuzugang verholfen haben

Chemnitz
Die Zweitligafrauen sind in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Mit vielen bekannten Gesichtern und vielen jungen Talenten. Eine Spielerin ist neu dabei – und wegen ihres Freundes in der Stadt.
Dass Kostja Mushidi seit dieser Saison für die Niners Chemnitz spielt, hat auch Auswirkungen auf den zweiten großen Basketballverein der Stadt: Die Chemcats, bei denen Mädchen und Frauen auf Korbjagd gehen, haben ihren Kader für die neue Saison nämlich kaum verändert. Nur einen Neuzugang gibt es zu vermelden: Lilly Oswald. Und das ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.