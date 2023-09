Wie Ex-Niners-Kapitän Malte Ziegenhagen seine Premiere als TV-Experte erlebte

Der ehemalige Profi ist seit dieser Saison für den neuen Streamingdienst Dyn in der Basketball-Bundesliga unterwegs. Bei seinem ersten Einsatz hatte er es ausgerechnet mit der alten Liebe aus Chemnitz zu tun - und mehr Fahrzeit als gehofft.

Das wäre ja auch zu schön gewesen. Als Malte Ziegenhagen erfahren hat, dass sein erstes Spiel in neuer Funktion als Experte und Co-Kommentator in der Basketball-Bundesliga eines seines Ex-Vereins Niners Chemnitz sein würde, war die Vorfreude riesengroß. "Mit den Niners verbindet mich natürlich noch viel, dazu ein Spiel in der eigenen Stadt....