Jesenia Schäfer vom TuS Chemnitz-Altendorf vertritt die deutschen Farben im Oktober bei der Turn-WM in Indonesien.
Jesenia Schäfer vom TuS Chemnitz-Altendorf vertritt die deutschen Farben im Oktober bei der Turn-WM in Indonesien. Bild: IMAGO/Pressefoto Baumann
Chemnitz
WM-Debütantin Jesenia Schäfer als Vorbild: So steht es um die Turntalente des TuS Altendorf
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei der drei deutschen Starterinnen bei der anstehenden Weltmeisterschaft trainieren in Chemnitz. Besonders die 15-jährige Schäfer ist der Beweis für die gute Arbeit, die im Verein geleistet wird.

Ganz egal, wie die anstehende Turn-Weltmeisterschaft für Jesenia Schäfer verlaufen wird – die 15-Jährige vom TuS Chemnitz-Altendorf ist mit ihrer Qualifikation für den Jahreshöhepunkt in einem Punkt auf jeden Fall das bessere Vorbild für die Nachwuchstalente ihres Vereins als Karina Schönmaier. Die Sprung-Europameisterin geht beim...
