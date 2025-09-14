Zu viele Gegentore in der Schlussphase: Chemnitzer Fußballer bleiben auf Landesebene sieglos

Chemnitz
Der VfB Fortuna verliert in der Landesliga, Handwerk Rabenstein lässt daheim überraschend zwei Punkte liegen. Eine Etage tiefer gibt es zwei knappe Niederlagen.
In der Fußball-Landesliga hatte der VfB Fortuna nach zwei Punktspielniederlagen den Teilerfolg schon fast in der Hand, als Gastgeber Stahl Riesa mit einem Tor in der dritten Nachspielspielminute noch den 2:1 (1:1)-Siegtreffer markierte. Cedric Noel Richter hatte in der 36. Minute für den VfB die zeitige Riesaer Führung ausgeglichen. „Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.