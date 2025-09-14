Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der VfB Fortuna Chemnitz um Kapitän David Groschopp verlor vor 300 Fans bei der BSG Stahl Riesa (hier Nic Heuer) durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2.
Der VfB Fortuna Chemnitz um Kapitän David Groschopp verlor vor 300 Fans bei der BSG Stahl Riesa (hier Nic Heuer) durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2. Bild: Christian Kluge
Der VfB Fortuna Chemnitz um Kapitän David Groschopp verlor vor 300 Fans bei der BSG Stahl Riesa (hier Nic Heuer) durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2.
Der VfB Fortuna Chemnitz um Kapitän David Groschopp verlor vor 300 Fans bei der BSG Stahl Riesa (hier Nic Heuer) durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2. Bild: Christian Kluge
Chemnitz
Zu viele Gegentore in der Schlussphase: Chemnitzer Fußballer bleiben auf Landesebene sieglos
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der VfB Fortuna verliert in der Landesliga, Handwerk Rabenstein lässt daheim überraschend zwei Punkte liegen. Eine Etage tiefer gibt es zwei knappe Niederlagen.

In der Fußball-Landesliga hatte der VfB Fortuna nach zwei Punktspielniederlagen den Teilerfolg schon fast in der Hand, als Gastgeber Stahl Riesa mit einem Tor in der dritten Nachspielspielminute noch den 2:1 (1:1)-Siegtreffer markierte. Cedric Noel Richter hatte in der 36. Minute für den VfB die zeitige Riesaer Führung ausgeglichen. „Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
3 min.
Fußball-Landesliga: Rabenstein ballert sich an die Spitze, VfB Fortuna ist netter Premierengast bei Dynamo Dresden
Nick Röthling feiert seinen Treffer zum 5:1 beim 9:1-Kantersieg von Handwerk Rabenstein gegen Tapfer Leipzig.
Mit 9:1 haben die Chemnitzer Handwerker den SV Tapfer Leipzig vom Rasen gefegt – und das nach einem 0:1-Rückstand. Eine Etage tiefer muss man in Reichenbrand einen Fehlstart analysieren.
Thomas Reibetanz
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
11.08.2025
4 min.
Fußball: Chemnitzer Landesligisten mit optimalem Auftakt
Einen souveränen 4:1-Sieg feierte der VfB Fortuna zum Auftakt der neuen Saison in der Landesliga. Hier erzielt Moritz Günther das 4:0.
Während die Chemnitzer Fußballer im sächsischen Oberhaus klare Siege landeten, gingen die Teams eine Klasse tiefer leer aus.
Jens Zeidler
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
Mehr Artikel