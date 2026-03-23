Zwei Spielerinnen mussten durchziehen: Chemcats gewinnen auf der allerletzten Rille

Nach vier Niederlagen in Folge haben die Chemnitzer Basketballerinnen in Oberhausen mal wieder einen Sieg in der 2. Bundesliga geholt – und das trotz extremer Personalnot.

Wenn Fußballer durchspielen, sind sie zufrieden. Nicht ausgewechselt zu werden, bedeutet in dieser Sportart meist: Die Leistung stimmt. Allerdings können Fußballer auch immer mal wieder verschnaufen – selbst dann, wenn der Ball im Spiel ist. Abwehrspieler stehen kurz, wenn ihr Team im Angriff ist, Stürmer können durchpusten, wenn es im...