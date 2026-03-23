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Leni Knorr (vorn) und Lucile Peroche (rechts, hier im Heimspiel gegen Leverkusen) mussten in der Partie in Oberhausen durchspielen.
Leni Knorr (vorn) und Lucile Peroche (rechts, hier im Heimspiel gegen Leverkusen) mussten in der Partie in Oberhausen durchspielen. Foto: Alexander Trienitz
Leni Knorr (vorn) und Lucile Peroche (rechts, hier im Heimspiel gegen Leverkusen) mussten in der Partie in Oberhausen durchspielen.
Leni Knorr (vorn) und Lucile Peroche (rechts, hier im Heimspiel gegen Leverkusen) mussten in der Partie in Oberhausen durchspielen. Foto: Alexander Trienitz
Chemnitz
Zwei Spielerinnen mussten durchziehen: Chemcats gewinnen auf der allerletzten Rille
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Nach vier Niederlagen in Folge haben die Chemnitzer Basketballerinnen in Oberhausen mal wieder einen Sieg in der 2. Bundesliga geholt – und das trotz extremer Personalnot.

Wenn Fußballer durchspielen, sind sie zufrieden. Nicht ausgewechselt zu werden, bedeutet in dieser Sportart meist: Die Leistung stimmt. Allerdings können Fußballer auch immer mal wieder verschnaufen – selbst dann, wenn der Ball im Spiel ist. Abwehrspieler stehen kurz, wenn ihr Team im Angriff ist, Stürmer können durchpusten, wenn es im...
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