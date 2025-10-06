Zwischen Topform und Existenzkrise: WM-Achterbahnfahrt für Chemnitzer Gewichtheber

Chemnitz
Alles lief nach Plan – bis eine Verletzung kurz vor der Weltmeisterschaft in Førde (Norwegen) Raphael Friedrichs Träume beinahe platzen ließ. Wieso er jetzt trotzdem optimistisch vor seinem Start am Donnerstag ist.
Hinter Bundesliga-Gewichtheber Raphael Friedrich vom Chemnitzer AC liegen emotionale Wochen. Der im Einzel für die TSG Rodewisch startende Doppel-Europameister (bis 89 kg) im Stoßen und Zweikampf geriet in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Førde (Norwegen) eher ungewollt auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
