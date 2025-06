1. Kreisklasse: Meisterschaftsfrage im Erzgebirge entscheidet sich erst am letzten Spieltag

Im Osten geben sich Auerbach/Hormersdorf und Pockau-Lengefeld keine Blöße. Im Westen ist Stollberg II dagegen so gut wie durch, während Neustädtel II nur die Hoffnung bleibt.

In beiden Staffeln der 1. Kreisklasse ist die Meisterschaftsfrage auf den letzten Spieltag vertagt worden, allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen. In der Weststaffel ist der FC Stollberg II nach dem 3:1 gegen Teutonia Bockau so gut wie durch und geht mit einem Polster von drei Punkten und sieben Toren gegenüber dem Neustädtler SV II in...