100 Jahre Fußball in Bermsgrün: Veilchenidole von einst locken die meisten Zuschauer an

Waschechte Fans des FC Erzgebirge kennen sie alle noch: Kevin Hampf, Thorsten Görke, Khvicha Shubitidze & Co. Die Traditionself gab sich auf dem Dorf die Ehre. Für einen war es eine Rückkehr.

„Aue war mein Leben“, sagt Kevin Hampf. In Summe zehn Jahre hat der ehemalige Profi-Fußballer beim FC Erzgebirge verbracht. Es war zugleich seine erfolgreichste Zeit, in der er auf 32 Einsätze in der 2. Bundesliga kam. Am vergangenen Freitag streifte er sich wieder ein lilafarbenes Trikot über. Für einen besonderen Kick: Die Traditionself...