100 Jahre Handball in Beierfeld: So wird am Spiegelwald gefeiert

Turnier für jede Altersklasse und Festtage für Familien hat der SV Beierfeld zum Jubiläum vorbereitet. Auch einen besonderen Pass können kleine Besucher ablegen.

100 Jahre Handball werden dieser Tage in Beierfeld gefeiert. Neben einem Freundschaftsspiel gegen Drittligisten EHV Aue Anfang der Woche gab es in den vergangenen Tagen in verschiedenen Altersklassen mehrere Trainingseinheiten, die jedermann offenstanden. Ein Spaßturnier schließt sich diesen Freitag ab 16.30 Uhr an. Turniere bestimmen den...