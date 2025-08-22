100 Jahre: Wie sich ein kleiner Ort im Erzgebirge den Handball erhält

In der Beierfelder Turnhalle steht das Jahr ganz im Zeichen eines Jubiläums. Und es gibt Prognosen, die vor allem junge Handballerinnen freuen dürften.

Katrin van Bernum, die amtierende Abteilungsleiterin Handball beim SV Beierfeld, macht kein Geheimnis daraus: So schnell wie möglich soll wieder eine zweite Frauenmannschaft her. In der jetzt beginnenden Saison allerdings wird man Spiele der Reserve definitiv vermissen. „Wir hätten das personell gar nicht stemmen können", so van Bernum. Die...