15-jähriger Ringer bringt Gelenauer Halle zum Beben

Im Regionalliga-Kampf gegen den RV Hannover hatte der RSK von Anfang an alles im Griff. So richtig Stimmung kam aber erst auf, als ein Eigengewächs los- und ein Routinier nachlegte.

Wo er schon als Sechsjähriger viele Samstagabende verbracht hat, weiß Erwin Lerchenberger noch ganz genau. „Dort auf der Bank direkt neben der Trainerecke habe ich gesessen und die Kämpfer angefeuert“, sagt der inzwischen 15-jährige Ringer des RSK Jugendkraft 1898 Gelenau. Schon damals habe er den Traum gehabt, eines Tages selbst für die... Wo er schon als Sechsjähriger viele Samstagabende verbracht hat, weiß Erwin Lerchenberger noch ganz genau. „Dort auf der Bank direkt neben der Trainerecke habe ich gesessen und die Kämpfer angefeuert“, sagt der inzwischen 15-jährige Ringer des RSK Jugendkraft 1898 Gelenau. Schon damals habe er den Traum gehabt, eines Tages selbst für die...